Project Cars 2 y Fable Anniversary llegarán a Xbox Games With Gold en abril

Mañana da inicio abril, y aunque la situación global no es la mejor en estos momentos, siempre podemos contar con Xbox para ofrecer un par de juegos para todos los usuarios de Games With Gold, dignos de ser disfrutados durante esta cuarentena.

Para comenzar, los usuarios de Xbox One podrán gozar de Project Cars 2 a partir del 1 y hasta el 30 de abril. El segundo título para aquellos que disfrutan de esta consola es Knights of Pen and Paper Bundle, el cual puede ser tuyo entre el 16 de abril y el 15 de mayo.

En cuanto a Xbox 360, tendrás la oportunidad de agregar Fable Anniversary a tu colección entre el 1 y 15 de abril. Por último, Toybox Turbos se encontrará disponible del 16 al 30 del mismo mes. Recuerda que estos dos títulos también se pueden disfrutar en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad.

En temas similares, te recordamos que NieR: Automata llegará en abril a Xbox Game Pass. De igual forma, se han filtrado los juegos que llegarán a PlayStation Plus en abril.

Vía: Xbox