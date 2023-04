Los jugadores están decepcionados después de que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) bloqueara la compra de Activision Blizzard. Sabemos que Sony y PlayStation han sido muy vocales sobre el asunto y se han opuesto firmemente a la adquisición por parte de Microsoft.

En parte debido a esto, algunos jugadores decidieron atacar a Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, ya que creen que salió impune. Varias personas incluso lo criticaron por supuestamente influir en las decisiones de los reguladores y lo acusaron directamente de engañar a la CMA.

No es un secreto para nadie que Jim Ryan ha dado todo tipo de argumentos para bloquear la compra de Activision Blizzard. Incluso aseguró que no quería ningún tipo de acuerdo de Call of Duty, ya que su único objetivo era detener la adquisición de Microsoft.

Ahora que la CMA ha bloqueado el acuerdo, una parte de la comunidad ha atacado al gerente de Sony y PlayStation. Algunas personas incluso lo señalaron por supuestamente engañar al organismo del Reino Unido para inclinar la balanza a su favor.

“Poco convincente. Jim Ryan claramente engañó a la CMA para plantear puntos de conversación absurdos contra el acuerdo de Activision Blizzard solo para tener que dar marcha atrás y abandonarlos una vez que se demostró lo torpe que era incluso plantearlos”, afirmó un usuario de Twitter. “Como alguien del Reino Unido que es fan de PlayStation, ustedes son idiotas y no tienen idea de cómo funciona el mercado de los videojuegos. Probablemente fueron sobornados detrás de puertas cerradas por Jim Ryan para bloquearlo”, afirmó otra persona.

También hay jugadores que llenaron las redes sociales con memes, porque creen que Ryan está más que satisfecho con la decisión de la CMA. Así que la comunidad puede imaginarlo celebrando de gran manera el veredicto de hoy, que complica las cosas para Microsoft.

“Bueno, al final Jim Ryan hizo lo que cualquier jefe de una empresa haría: defenderla hasta las últimas consecuencias. Ahora tenemos que ver cómo será la relación Activision-PlayStation“, dijo otro usuario de Twitter.