A finales del año pasado, se supo que Yuji Naka, ex jefe de Sonic Team, había sido formalmente acusado tras su arresto por comercio ilegal de información privilegiada. El caso fue ante el Tribunal del Distrito de Tokio en marzo, y se acusó a Naka de adquirir acciones en los desarrolladores japoneses Aiming y ATeam antes de que se anunciara públicamente que ambos estudios estaban trabajando en proyectos para su entonces empleador, Square Enix.

En el primer juicio el 2 de marzo, Naka admitió los cargos, pero en una actualización reciente, parece que ahora está tratando de atribuir al menos parte de la culpa a un error de secretaría.

La defensa de Naka es que la compra de las acciones no fue premeditada y que ver información a la que no debería haber tenido acceso lo llevó a su eventual curso de acción. Algunos podrían sugerir que es un argumento débil, pero como han dicho algunos, esta puede ser la única opción de Naka en este momento para asegurar una sentencia más indulgente. La acusación en el juicio es que Naka, una vez que había comprado las acciones, tenía la intención de revenderlas a un precio más alto, asumiendo que su valor aumentaría debido a los anuncios mencionados anteriormente – Dragon Quest Tact (Aiming) y Final Fantasy VII: The First Soldier (ATeam), este último de los cuales desde entonces ha sido cerrado. El único juego de Naka durante su tiempo en Square Enix fue el mal recibido Balan Wonderworld.

Vía: Time Extension

Nota del autor: La defensa de Naka puede parecer débil pero, no olvidemos que hablamos de Japón. Así que incluso podrían imputarle un castigo que nos parecerá insignificante de este lado del mundo.