Gameplay filtrado de Godfall no era de un PS5

Desde que Godfall fue revelado el año pasado, ha habido mucha intriga rodeando a este título. Después de todo, es el primer juego confirmado para el PlayStation 5 que hemos visto. Un nuevo gameplay filtrado recientemente elevó el hype todavía más, mostrándonos el proyecto en acción. Pero ahora, su desarrollador nos ha advertido de no prestarle mucha atención al video previamente mencionado.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego compartió lo siguiente:

Hey everyone! We can confirm that the circulating trailer is year-old PC footage used as part of an internal presentation. We are energized by your excitement and look forward to showing you just how far this game has come. Stay tuned for a more detailed look soon! ⚔️

— Godfall (@PlayGodfall) January 21, 2020