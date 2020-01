Mortal Kombat 11: Nuevo video del Joker hace referencia a Injustice 3

La semana pasada tuvimos el primer vistazo al gameplay de Joker en Mortal Kombat 11, y sí, es tan brutal como se anticipaba. Este emblemático villano de Batman estará llegando al juego de peleas de NetherRealm en siete días, y para celebrar, el estudio ha lanzado un nuevo tráiler que ha dejado a los fans bastante emocionados por cierta línea de diálogo.

A través de Twitter, la cuenta oficial del juego compartió el video previamente mencionado:

Joker and Jokerer. Who’s excited to play as the Clown Prince of Crime? #MK11 pic.twitter.com/k9XXu8Qouf

Lo interesante aquí es el intercambio de palabras que se lleva a cabo entre los personajes. Por si no lo llegaste a escuchar o no puedes hacerlo por ahora, aquí abajo te lo describimos:

Joker 1: “Tendremos que funcionar como un Dúo Dinámico.”

Joker 2: “¿Solo nosotros dos? ¡Eso es una injusticia!”

Joker 1: “Lo que podríamos hacer con un tercero…”

Ed Boon, Director Creativo de la serie, ya se pronunció en Twitter al respecto diciendo que esto no es ningún teaser, solo una simple coincidencia. Pero seamos honestos, esto sería demasiado para ser una coincidencia, además de que Boon es conocido por trollear a sus fans. A estas alturas, es más que obvio que NetherRealm ya trabaja en una tercera entrega de Injustice, y seguramente tendremos más noticias al respecto durante los siguientes meses.

PSA: This Joker dialog is not hinting at anything related to Injustice. Any reference is purely coincidental.pic.twitter.com/ZVvwUhudyq

— Ed Boon (@noobde) January 21, 2020