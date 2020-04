“Game Pass nos permite arriesgarnos”, desarrollador de Gears Tactics

Una de las mejores cosas sobre el ecosistema de Xbox es Xbox Game Pass. Es un modelo de suscripción bastante accesible que te permite jugar cientos de títulos y en ocasiones, hasta nuevos lanzamientos también.

En una entrevista con Venture Beat recientemente, Mike Crump, director de operaciones en The Coalition, explicó que desde una perspectiva de desarrollo Xbox Game Pass le permite a Xbox Game Studios tomar riesgos, pues ya no están atados a una simple métrica para medir el éxito:

“Tenemos ciertas expectativas, y las vamos a medir en términos de unidades vendidas. Pero Game Pass nos permite liberarnos un poco de solamente depender de ese tipo de métricas para el éxito… Pero cuando decidimos si hacer un juego o no. Es agradable tener todas esas métricas diferentes para el éxito y no estar atado a una sola medida de ‘¿Vendiste cierto número de unidades a cierto precio o no?’ porque realmente creo que eso nos permite arriesgarnos e intentar cosas que normalmente no haríamos.”