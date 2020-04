La secuela de Sonic no está en desarrollo, todavía

Pese a toda la controversia inicial con el diseño del personaje, la película de Sonic resultó tener un gran éxito en taquilla. Esta cinta logró romper los récords previamente establecidos por Detective Pikachu, y terminó recaudando cerca de $210 millones de dólares en tan solo 10 días.

Dado su éxito, no sería una gran sorpresa enterarnos sobre una futura secuela, pero el director de la cinta, Jeff Fowler, insiste en que por el momento no hay planes de realizar una. En una entrevista con USA Today, aclara que aunque no está en desarrollo, a él le encantaría hacer más, y llevar a Sonic y sus amigos a la pantalla grande:

“Hay tantos personajes que introducir y tantas historias que contar, pero nada me haría más feliz que tener otra oportunidad con estos personajes y contar más historias. Nos encantaría seguir adelante con el universo cinematográfico de Sonic.”

Si aún no has visto esta película, recuerda que su lanzamiento digital se adelantó y ya está disponible en estos momentos. Por otra parte, la versión en Blu-Ray y 4K Ultra HD está programada para debutar el 19 de mayo.

Fuente: USA Today