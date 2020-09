Game of Thrones: Originalmente, Jon Snow era quien mataría al Night King

Game of Thrones llegó a su fin en 2019 y a pesar de que muchos fans detestaron cómo terminó, la octava temporada de la serie ganó un Emmy por Mejor Drama. El show sigue siendo tema de conversación entre los actores del mismo, tal y como sucedió con Maisie Williams (Arya Stark), quien fue entrevistada esta semana sobre The New Mutants.

Durante la entrevista, Williams reveló que Jon Snow originalmente quien iba a terminar con la vida del Night King:

“Kit Harrington también pensó que Jon Snow sería el héroe, incluso dijo ‘Así iba a terminar. Incluso me confirmaron durante la tercera temporada que yo sería quien matara al Night King.’ Después leyó el guión y vio que se trataba de Arya. Honestamente, iba a ser demasiado obvio. Me da gusto que haya sido Arya. Creo que tuve la mejor historia de la temporada final.”

Recientemente, el portal, Digital Spy, llevó a cabo una encuesta de 3 mil personas que votaron por su serie favorita del siglo 21. Para sorpresa de nadie, Game of Thrones ocupó el primer lugar, pese a sus errores.

