Todos los desarrolladores de Skullgirls tuvieron que ser despedidos

Tristemente, la industria de los videojuegos sigue siendo una con muchas irresponsabilidades. Aunque estamos acostumbrados a que las injusticias y controversias se lleven a cabo en las más grandes empresas, los desarrolladores pequeños tampoco quedan exentos, ejemplo de esto es lo que sucedió en Lab Zero Games, estudio responsable por Indivisible y Skullgirls.

La semana pasada, Mariel Catwright, directora de arte, y Jonathan Kim, animador, tuvieron que renunciar a sus cargos debido a las conductas abusivas del CEO de Lab Zero Games, Mike Zaimont. Desafortunadamente, el resto del equipo de trabajo fue despedido injustamente debido a que ya no era posible seguirles pagando.

Por medio de Twitter, Catwright publicó que estaría vendiendo algunos diseños gráficos con el objetivo de ayudar económicamente a algunos de sus ex-compañeros de trabajo:

Hi! I’ve put up a limited number of my physical sketchbooks up for sale on my Gumroad, incl. Vol 4!! You can find them here: https://t.co/pXdOI72smN

This time, I’ll be using all profit from book sales to help support my coworkers at Lab Zero who are now without work 💪

— Kinuko (@kinucakes) September 2, 2020