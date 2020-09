Éstos son los actores de Kate Bishop y Hawkeye para Marvel’s Avengers

Finalmente acabó la espera para muchos, después de años en producción, por fin se estrena el videojuego de Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics y Square Enix. Conforme se acercaba la fecha, se iban dando a conocer más personajes que se integrarían al roster de héroes y heroínas, así como quienes les prestarían su voz.

En la cuenta oficial de Twitter del videojuego se comunicó quiénes se unirán al cast de grandes voces. Kate Bishop tendrá la voz de Ashly Burch, conocida por personajes como Tiny Tina en Borderlands 2 y Aloy en Horizon Zero Dawn, Jennifer Hale será quien interprete a Maria Hill, habiendo interpretado en el pasado a la comandante Shepard en Mass Effect, y finamente Giacomo Gianniotti que actúa en la serie de Grey’s Anatomy, será la voz de Clint Barton alias Hawkeye.

Please welcome three phenomenal voice actors to the cast of Marvel’s Avengers!@Ashly_Burch as Kate Bishop@GiacomoKG as Clint Barton@JHaletweets as Maria Hill

Avengers, #Reassemble! pic.twitter.com/wrbeJ1QeXn

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) September 2, 2020