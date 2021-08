Fran Townsend bloqueado a trabajadores de AB

Tras darse a conocer la demanda por parte del estado de California en contra de Activision Blizzard por casos de abuso y acoso, Fran Townsend, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Corporativos de la compañía, mencionó que estas acusaciones “no tenían mérito”, algo que incitó a la huelga laboral de la semana pasada. Ahora, se ha revelado, que esta ejecutiva ha comenzado a bloquear a los empleados de la empresa en Twitter.

Durante el fin de semana, Townsend compartió un artículo de The Atlantic, y mencionó que hay un problema con las denuncias irregulares en las empresas, atacando una vez más a los empleados de la compañía. Esto dio como resultado en una serie de respuestas por parte de la comunidad y los empleados de Activision Blizzard en su contra.

⁦@amychua⁩ , ⁦@YaleLawSch⁩ and the Problem With Whistleblowing – The Atlantic https://t.co/w0V9eEQzn2

— Frances Townsend (@FranTownsend) July 30, 2021