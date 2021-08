Fortnite anuncia nueva colaboración con SF

Fortnite ya tuvo una colaboración con Street Fighter, en donde vimos a Ryu y Chun-Li unirse a este battle royale. Sin embargo, tal parece que la relación entre Epic Games y Capcom aún no termina, ya que dos personajes de Street Fighter II llegarán al popular juego.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, la cuenta oficial de Fortnite en Twitter, compartió una imagen de la pantalla de selección de Street Fighter II, con el mensaje de “¡Aquí vienen dos nuevos retadores!”. Actualmente se desconoce de quién se habla, aunque bien podríamos ver skins de Zangief, Ken, Cammy, o cualquier otro peleador de este aclamado juego de peleas.

Here comes two new challengers! pic.twitter.com/RFmz288PS6

— Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2021