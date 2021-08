Podrás jugar Far Cry 5 gratuitamente

Considerando que hace un par de días se llevó a cabo una prueba gratuita para Marvel’s Avengers, la cual aumentó considerablemente el número de jugadores activos, no es extraño escuchar que otras compañías lleven a cabo algo similar. De esta forma, Ubisoft ha revelado que podrás jugar sin costo alguno Far Cry 5 por tiempo limitado en los próximos días.

Así es, entre el 5 y 8 de agosto, todos los interesados podrán descargar y jugar Far Cry 5 sin costo alguno en PS4, Xbox One, PC y Google Stadia. Junto a esto, se ha revelado que actualmente este título cuenta con un 85% de descuento, por lo que podrás seguir con tu partida después de la fecha establecida, sin dañar tanto tu cartera.

August 5th – 8th is your chance to play Far Cry 5 for free! Jump into Hope County solo or with co-op and take down a doomsday cult to bring back peace to the region. Want to play longer? Pick up the game for up to 85% off!

