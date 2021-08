¡Cammy y Guile llegarán a Fortnite!

Después de un pequeño teaser el día de hoy, Epic Games ha revelado que Cammy y Guile de Street Fighter II se sumarán a Fortnite a finales de esta semana. Junto a esto, se llevará a cabo un torneo especial, con el cual podrás obtener una de estas skins especiales antes de tiempo.

Como lo señala el sitio oficial del battle royale, Cammy y Guile llegarán como skins a Fortnite el próximo 8 de agosto. Además de la vestimenta clásica, cada personaje contará con un traje especial. De igual forma, estarán a la venta el Revientanudillos de Guile, el pico Guadaña de Delta Red de Cammy y el ala delta Vector de V-Trigger.

Round 2. FIGHT 🥊

Announcing two new challengers! Guile and Cammy from @StreetFighter are making their way to the Island.

Read about their upcoming Cosmetic Sets and about the Cammy Cup where you can win her Outfit early.

🔗: https://t.co/ASHildQt70 pic.twitter.com/Uc1nizbn9V

— Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2021