Formas de jugar al póker en videojuegos

Ya sabemos que existen algunos videojuegos, bastante famosos, como Watch Dogs, Far Cry 3, Gran Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2 o en The Witcher 2, en los que se puede jugar al póker en diversos momentos. Es una pequeña puerta abierta para que los gamers se dejen deslumbrar por el juego de cartas más famoso del mundo.

Cuando se descubre este juego es fácil quedar fascinado y querer más partidas, esta vez, sin tener que seguir la línea de una historia, simple y llanamente, jugar al póker. En este sentido, cabe señalar las muchas opciones que el mercado ofrece. Valga como ejemplo juegos tan emblemáticos como el Full House Poker, el Telltale´s Poker Night 2, el Poker Night at the Inventory, Governor of Poker 2, el World series of Poker o el Prominence Poker, entre otros muchos.

Para triunfar en cualquiera de estos videojuegos o tentar a la suerte con juegos en línea en las plataformas de casino, resulta fundamental conocer las diferentes modalidades de póker existentes. De este modo, el jugador podrá elegir la variante que más confianza y que más seguridad le ofrezca para ganar las partidas.

Estas son las más populares formas de jugar al póker dentro o fuera de un videojuego.

1. Texas Holdem

El póker texas holdem es la forma más popular y expandida de este juego de cartas. En ella se reparten dos cartas boca abajo que serán vistas únicamente por los jugadores receptores. En la mesa se colocarán otras cinco boca arriba, compartidas por todos, tres en el flop, una en el turn y otra en el river. Ganará el jugador que tenga la mejor mano con jugadas de cinco cartas, combinando las dos en propiedad con las de la mesa.

2. Car Draw

Posiblemente la modalidad que más se juega en España. En una partida se reparten 5 cartas a cada jugador sin que nadie más las vea. Después se llevan a cabo 5 descartes, u otra cantidad previamente acordada. Durante esos descartes se tratará de aunar la mejor mano posible.

3. Omaha high

Esta variante y la anterior son las más populares en los casinos online y también son muy parecidas. La diferencia se localiza en el número total de cartas útiles para formar una jugada que, en lugar de 7, son 9, ya que no se reparten dos ocultas a cada jugador, sino 4.

4. Omaha high/low

Con las mismas normas que el Omaha high, pero con la característica de que el bote se reparte a partes iguales entre la mano más alta y la mano más baja. Para ganar la más baja hace falta que las cartas sean menores de ocho (el as cuenta como uno).

5. Seven Card Stud

En este caso no existen las cartas comunes, son siempre cartas individuales, no existen ciegas y el número de jugadores debe estar entre dos y ocho, ya que son muchas las cartas que se reparten. Es una modalidad algo más complicada que el resto. Como norma general, se entregarán tres cartas al inicio de la partida, dos descubiertas y una escondida a cada participante. Las apuestas las comienza quien tenga la mejor jugada a la vista de todos gracias a sus dos cartas visibles. Si hay empate, empezará el que esté más cerca del dealer a su izquierda, es decir, en el sentido de las agujas del reloj.

La modalidad bring-in

En esta variante se empieza obligando a apostar una cantidad mínima al jugador que esté en posesión de la carta más baja de las descubiertas, si hay empate, se seguirá el rango de colores siguiente; las picas en lo más alto, seguido de corazones, rombos y rombos en lo más bajo.

6. Five Card Stud

Esta otra fórmula para jugar al póker es poco popular debido a que no figura entre las opciones de las Words Series of Poker, la competición más importante de este juego. La diferencia con la anterior consiste en que se entregan dos cartas al inicio, una primera cubierta y otra segunda a la vista de todos. Las rondas de apuestas se limitan a cuatro, puesto que a estas cartas iniciales le seguirán tres cartas descubiertas para cada jugador. Se realizará una ronda de apuestas entre cada carta.

7. Póker Caribeño

En este caso, su forma de llevar a cabo cada partida es completamente diferente a cualquier otro tipo de póker, ya que no se juega compitiendo contra otros jugadores, sino directamente contra la banca o casa. Es un juego exclusivo de casino y muy popular en los digitales online, sobre todo en aquellos que presentan su opción en vivo y se tienen que enfrentar contra un croupier cara a cara.

En este juego, el participante deberá obtener una jugada superior a la del jefe de mesa. Para conseguirlo, tiene que reunir la mejor jugada desde las primeras 5 cartas repartidas, una de ellas ofrecida descubierta para dar ventaja al jugador. Así mismo, en algunos casinos se permite la compra de un descarte, facilitando aún más la victoria.