Primer tráiler a la segunda temporada de LOKI

2023 se posiciona para ser un gran año para Disney+. Esto es algo que la compañía del ratón quiere dejar en claro. De esta forma, se ha compartido un pequeño teaser de las series y películas que llegarán a la plataforma de streaming, en donde se nos da el primer vistazo a la segunda temporada de LOKI y más.

Aunque el teaser es de solo 30 segundos, aquí se nos da el primer vistazo a la serie de Ahsoka, la tercera temporada de The Mandalorian, y la segunda temporada de LOKI. Junto a esto, también hay una mirada a Peter Pan and Wendy, American Born Chinese, y mucho más.

Junto a estas series y películas, se espera que en el 2023 se estrene la segunda temporada de The Bad Batch, la segunda temporada de Andor, la segunda temporada de What if…?, Echo, X-Men ’97, Agatha: Coven of Chaos, e Ironheart. Solo nos queda esperar y ver cuándo es que la mayoría de estas producciones estarán disponibles en Disney+.

En temas relacionados, Disney podría estar trabajando en una secuela de Viernes de Locos. De igual forma, Tokyo Revengers se transmitirá en esta plataforma.

Nota del Editor:

Si eres fan de Marvel y Star Wars, 2023 será un buen año para tener una suscripción a Disney+. Sin embargo, si no te agradan este tipo de producciones, entonces no hay mucho que esta plataforma te logre ofrecer en temas de nuevo contenido.

Vía: Disney