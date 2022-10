Los mejores juegos de casinos y sus adaptaciones virtuales

Repasamos algunas de las mejores adaptaciones para consolas de los pasatiempos más populares del casino. Póker, blackjack, ruleta… todos ellos disponen de títulos notables en las diferentes plataformas existentes.

Los géneros en los que se pueden agrupar los videojuegos que se han publicado hasta ahora son prácticamente infinitos. Año tras año siguen apareciendo novedades que mejoran y complementan los catálogos de las distintas consolas existentes. Hay propuestas para todos los públicos, algunas centradas en satisfacer los intereses de lo que podríamos describir como el gran público, y otras mucho más específicas que intentan también ocupar su cuota de mercado específico. Al final, todos son planteamientos interesantes en los que el resultado final solo depende de la imaginación de los creadores y de los recursos a los que han tenido acceso para crear la obra.

En esta pieza nos centraremos en videojuegos que podríamos ubicar en el segundo subgrupo descrito, el de obras que buscan satisfacer a un grupo potencialmente menor. Analizaremos títulos que guardan relación con las actividades más clásicas de los casinos. Una serie de pasatiempos que gracias a la innovación tecnológica constante y a las nuevas herramientas tecnológicas se han traspasado al sector virtual.

Empezaremos por una de las actividades más populares: el Póker. Se trata del juego de naipes por excelencia, y también encontramos diversas adaptaciones para consolas. Como no podía ser de otra manera, muchas de estas obras se centran y exprimen las capacidades online de las máquinas, un factor diferencial que aporta un extra en comparación con la práctica “analógica” de este juego. Es decir, podemos jugar con gente de todo el mundo desde el sofá de casa.

Una de las propuestas más exitosas es Pure Hold’em World Poker Championship, una obra publicada en 2015 para PlayStation 4 que ofrece un buen apartado gráfico y un gran número de opciones disponibles. Fue publicado a precio reducido y se puede adquirir en la Store de la consola.

Una opción complementaria es también la de Prominence Poker del 2016 para PS4, Xbox One y Microsoft Windows. El apartado gráfico no está tan cuidado como el de la propuesta anterior, pero encontramos un elemento interesante: también deberemos competir contra un enemigo controlado por la consola que intentará imponerse en nuestras partidas. Dispone de muy buena aceptación por parte de la comunidad y es una obra que todavía dispone de plena vigencia para los amantes de dicha actividad.

Cabe recordar que algunos de los mejores casinos en línea de México también ofrecen este tipo de actividad en sus portales, Oddschecker los recopila en su web con sus características más destacadas. Se trata de otra adaptación virtual que no requiere de una consola para su práctica.

Seguramente, la segunda actividad más conocida cuando pensamos en el casino sea la ruleta. Dispone de una iconografía también muy reconocible que ha traspasado los límites de la cultura popular. Una de las mejores adaptaciones virtuales la encontramos en la obra The Four Kings Casino and Slots, una propuesta online que permite practicar casi todas las disciplinas propias de un casino. Se trata de una obra que se publicó en 2016 para PS4, PC, Switch y Xbox One y todavía cuenta con una base de jugadores sólida. Uno de los puntos fuertes del juego es que es free to play, es decir, basta con descargar la obra y jugar sin coste añadido alguno.

Antes hemos hecho referencia al póker como una de las actividades de naipes más conocidas en todo el mundo. La única que le puede hacer mínimamente la competencia es el blackjack. Con relación al sector de las consolas también encontramos adaptaciones cuidadas. Es el caso de Super Blackjack Battle II, publicado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, Microsoft Windows y iOS. Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es su magnífico apartado estético. Se trata de un formato retro que recuerda enormemente a los grandes clásicos de los años 80, como Street Fighter o Super Mario Bros. Fue publicado en 2017 y hará las delicias de los amantes de este pasatiempo.

Por último, el blackjack virtual también puede encontrarse en formato “minijuego” incluido en títulos de gran presupuesto, como es el caso de Dead or Alive Xtreme 3, publicado en 2016 para Nintendo Switch, PlayStation 4, macOS, Microsoft Windows y PlayStation Vita, o Yakuza 0, de 2015, para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Microsoft Windows, Amazon Luna y Xbox Cloud Gaming.

Muchas propuestas, todas ellas interesantes, que demuestran que hay cuota de mercado para todos los gustos e intereses. El sector del videojuego está más vivo que nunca y los títulos que aquí hemos descrito son un ejemplo tangible de ello.