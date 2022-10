Las medidas anti-trampa que vemos hoy en día no solo son más efectivas en su trabajo, sino que también tienen una serie de problemas para los usuarios. Aunque un peor desempeño es algo a lo que ya estamos acostumbrados, tal parece que Call of Duty: Modern Warfare II tomará el ejemplo de Overwatch 2, y te pedirá un número de teléfono para acceder al apartado en línea.

De acuerdo con el sitio de Call of Duty: Modern Warfare II en Battle.net, será requerido un número telefónico para acceder al juego. Esto es algo que Activision Blizzard ya ha implementado en Overwatch 2, el problema es que esta secuela no permite números de prepago, por lo que una gran parte de la población que se beneficiaría del apartado free-to-play, no puede gozar del juego. Esto es lo que se menciona al respecto:

“Call of Duty: Modern Warfare II, las cuentas de Overwatch 2 recién creadas y las cuentas de Call of Duty: Modern Warfare recién creadas requieren un número de teléfono”.

Junto a esto, si el número de teléfono que posee alguien alguna vez ha sido un número de prepago, puede impedir que los usuarios accedan al juego. De igual forma, las aplicaciones de mensajería como iMessages, WhatsApp, y VoIP no funcionarán. Aunque por el momento no hay un anuncio oficial por parte de Activision, el hecho de que el mensaje ya esté en Battle.net significa que esta implementación no será removida.

Call of Duty: Modern Warfare II llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de octubre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de este juego. De igual forma, parece que una secuela de Advanced Warfare ya estaría.

Vía: GameRant