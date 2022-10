Este fue el recibimiento que tuvo el tráiler de la película de Mario

La semana pasada fue histórica para Nintendo, ya que tras muchos años de ausencia en el mundo del cine, al fin se han decidido a traer a la franquicia de Super Mario de regreso, esto mediante una cinta animada. Así fue que el pasado 6 de octubre tuvimos el primer avance de la cinta, con comentarios de los fans que dejaron algo en común respecto al recibimiento.

Según el análisis de 5 canales de YouTube diferentes: Illumination, Nintendo of America, Universal Pictures UK, Universal Pictures Australia y Movie Trailers Source, el tráiler debut tuvo 23 millones de visitas. Aproximadamente 800, 000 fans emitieron un voto de Me gusta o No me gusta. Hay 774,447 me gusta en contra de 37, 075 No me gusta.

Normalmente muchas películas no han corrido con el mismo destino, pues producciones como los live action de Disney han sido mal recibidos, como La Sirenita y también la adaptación del clásico Pinocho. Por su parte, en el terreno de los videojuegos, el primer tráiler de Sonic antes de su cambio estético fue apaleado por los entusiastas de la saga.

Para ahondar más en el asunto, Sonic La película acumuló 12 millones de visitas, la reacción negativa a la representación del personaje resultó en que solo el 39% de la audiencia le dio me gusta al tráiler. Esto cambió tiempo después de que se hiciera el rediseño del personaje a uno más acorde a los títulos de videojuego.

Recuerda que Super Mario Bros. La Película se estrena el 30 de marzo de 2023.

