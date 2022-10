La nueva película de Spawn ya tiene nuevos guionistas

Hace algún tiempo atrás se confirmó una nueva película del personaje Spawn para la gran pantalla, esto bajo el manto y tutela del reconocido Todd McFarlane, algo que emocionó bastante a los fanáticos. Y ahora, este proyecto está tomando cada vez más forma, dado que se confirmó la participación de guionistas que pueden darle giros aceptables a la trama.

El propio director reveló que Scott Silver (Joker), Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier, Captain America: New World Order) y Matthew Mixon (Yesterday Was Everything) han firmado para escribir un nuevo guión para el tan esperado reinicio. Silver y Spellman están escribiendo de cero, pues el guionista anterior dejó el proyecto hace años.

El creativo insiste en que su objetivo final es hacer bien la historia, no cumplir con un plazo determinado como lo hacen otros del mundo del cine. Reveló que cambió su perspectiva sobre el proceso de desarrollo, a partir de ese momento, se está tomando las cosas con un poco más de calma, todo con el fin de darle a los fanáticos una historia digna del personaje.

Con la nueva adición al equipo de trabajo, Spawn se perfila para tener su propio universo en el que se están basando en las aventuras de los cómics, solo que con ciertos toques originales para sentirse único. Aún no se habla claramente de una fecha de estreno para la filmación, pero es probable que en 2023 de menos se lance un pequeño avance en forma de teaser.

Vía: IGN