¿Final Fantasy XVI será de mundo abierto?

Por mucho, uno de los juegos más esperados es Final Fantasy XVI, RPG que promete dar un giro un tanto sustancial a la fórmula de la franquicia, pues al parecer los toques de acción son mucho mayores en comparación a otras entregas. Y con algunos tráilers ya revelados, los jugadores se han llegado a preguntar si tendrá mundo abierto.

Hace algunos días, varios medios de la industria fueron invitados por parte de Square Enix a probar un demo de este videojuego, mismo que guió a los usuarios por bellos paisajes y batallas llamativas. Y es ahí justo cuando se confirmó de mano propia que no habrá espacios abiertos de exploración, todo será un poco estilo FFXIII pero no tan lineal.

De hecho, hace algunos meses el productor del juego, Naoki Yoshida comentó que no habrá este tipo de interacciones. Y durante el evento de prensa de hace algunos días volvió a confirmar su idea. Acá el comentario:

Queremos mejorar la experiencia, detalle y centrarnos en lugares clave. Por supuesto, tendremos áreas enormes donde hay exploración. Cuando te fijas en el mundo real, las cosas no suelen suceder de golpe. Queríamos ser fieles a esto y al tiempo que lleva el curso natural de las cosas, y queríamos que la historia llevase esta escala temporal.

Esto indica totalmente que sí habrá zonas con su cierto grado de exploración, pero que quieren centrarse mucho más en la parte de historia. Por lo que podría parecerse un poco a su antecesor, FFXV.

Recuerda que Final Fantasy XVI se lanza el 16 de junio para PS5.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: En mi lista de lo más esperado se encuentra este juego, francamente no he querido ver mucho al respecto para llegar de lleno a la experiencia. Sin embargo, me gusta que se digan francas las cosas en cuanto a mecánicas de juego.