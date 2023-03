Xbox visita las oficinas de Kojima Productions

Fue en junio del año pasado cuando Hideo Kojima, anunció su alianza con Xbox para trabajar en un proyecto basado en la nube, el cual describió como: “un concepto nunca antes visto”. Hoy, el creador Metal Gear, compartió imágenes de miembros de Xbox Game Studios visitando las oficinas de su casa desarrolladora independiente en Tokio, Japón.

Our first visit to Kojima Productions with our Xbox Game Studios Publishing teams. Bringing engineering, cloud, marketing & production teams together to kick-off an exciting journey ahead. https://t.co/redLsUdcKj

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 1, 2023