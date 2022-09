Filtran menú del supuesto port de Returnal para PC

Desde hace meses se ha hablado que muchos de los títulos importantes de PlayStation 5 estarán llegando a la plataforma de PC, las pruebas claras de todo esto han sido los lanzamientos de Marvel’s Spider-Man Remaster y la llegada a futuro de The Last of Us Part I. Y ahora, uno de los juegos más sonados para llegar es ni más ni menos que Returnal.

Mediante una nueva filtración, se lanzó un video que confirma el menú del videojuego corriendo en una máquina con Windows, por lo que este port es innegable según los usuarios. Además, la prueba contundente del port, es que la propia Sony mandó tirar el video, por lo que es cuestión de tiempo para que se anuncie esta versión planeada.

El clip mostraba a alguien jugando con el porcentaje de resolución, las optimizaciones de pantalla y los modos DLSS. Algunas cosas de las que no debemos preocuparnos en las consolas, pero opciones importantes en la PC. El menú también permite personalizar la calidad de las sombras, los reflejos trazados por rayos y la calidad de la iluminación.

Mientras esta versión llega, el título se puede jugar exclusivamente en PC.

Vía: Push Square