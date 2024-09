Si bien se espera que el día de mañana se revele el catálogo completo de peleadores para Dragon Ball: Sparking! Zero, una reciente filtración ha adelantado esta información, y los fans de la saga estarán más que contentos, puesto que esta entrega contará con casi 200 peleadores.

Recientemente, EB Games, una famosa tienda en Australia, ha comenzado a mostrar las cajas del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X, para así promocionar las pre-órdenes. De esta forma, detalles que aún son un secreto se han compartido antes de tiempo. El punto más llamativo, es que Dragon Ball: Sparking! Zero contará con una selección de más de 180 peleadores, superando los 154 que previamente se había rumoreado.

Sparking! ZERO Case were on the showcase at EB Games.

• More than 180 Characters

• Immersive Stages

• Iconic & Novel Episodes: feat. Cell vs Beerus pic.twitter.com/v8spfHX3Mq

— Hype (@DbsHype) September 15, 2024