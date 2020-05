FFVII Remake ya es el tercer juego más vendido de todo 2020 en EE.UU.

Una vez más la industria de la videojuegos ha registrado increíbles ventas en Estados Unidos durante la pandemia actual. En esta ocasión, el grupo de NPD ha revelado cuáles fueron los juegos y consolas más populares durante el mes de abril en Estados Unidos, así como el crecimiento en comparación con otros periodos, y los fans de Final Fantasy VII Remake deben de estar muy contentos con esta información.

La gran revelación fue que Final Fantasy VII Remake se ha convertido en el juego más exitoso de la serie en Estados Unidos. No sólo llegó a la cima de lo más vendido en abril y al puesto número uno de juegos de PS4 este año, sino que se posiciona en el tercer lugar en el aspecto general de 2020, sólo por detrás de Call of Duty: Modern Warfare y, obviamente, Animal Crossing: New Horizons.

US NPD SW – Final Fantasy VII: Remake sets a new launch month Final Fantasy franchise sales record in both unit and dollar sales. Both records were previously held by Final Fantasy XV which launched in the December 2016 tracking period. pic.twitter.com/1n8EFQUPaJ

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 22, 2020