Participa en el siguiente torneo de Super Smash Bros. Ultimate y gana juegos gratis

Super Smash Bros. Ultimate no formará parte del torneo online de EVO 2020, pero esto no ha detenido a Nintendo, ya que han organizado su propia competencia en línea, en donde los ganadores podrán obtener un par de juegos gratuitos, así como el segundo Fighter Pass de este título de peleas sin costo alguno.

El siguiente torneo en línea de Super Smash Bros. Ultimate se llevará a cabo entre el 30 de mayo y 21 de junio, y todo los usuarios de Nintendo Switch con una cuenta online en Estados Unidos, Canadá y México podrán participar. Cada semana un ganador de entre estas regiones será coronado y recibirá un premio.

3, 2, 1, GO! The #SmashBrosUltimate North American Online Open May 2020 tournament kicks off on 5/30 and is open for registration today! The top 4 players will win download codes for the Fighters Pass Vol. 2, #Splatoon2, and #ARMS. Register today!https://t.co/PY1OAYYlId pic.twitter.com/ycd5mLXMSL

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 21, 2020