Wholesome Direct 2020 es una presentación dedica a juegos “lindos y acogedores”

En algunas ocasiones, esta industria avanza tan rápido y presenta grandes juegos llenos de acción, emociones y aventuras épicas, que a veces es necesario detenerse, respirar y apreciar las pequeñas experiencias que ofrecen los estudios indie. Bajo esta idea, la próxima semana se llevará a cabo una presentación dedicada a este tipo de títulos.

Wholesome Games tal vez no tiene el reconocimiento de Annapurna Interactive o Devolver Digital, pero es un publisher dedicado a mostrar un aspecto más relajante de la industria indie, en donde lo importante no es el gameplay o la historia, sino cómo te hace sentir cierta experiencia. De esta forma, el próximo 26 de mayo a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo el Wholesome Direct 2020, una presentación dedicada a “lindos, acogedores y sinceros” juegos.

De esta forma describe Matthew, creador de Wholesome Games, este evento:

“Una presentación en línea destinada a atraer más atención a algunos de los juegos saludables más prometedores. Nuestra esperanza es que este escaparate brinde alegría tanto a los desarrolladores como a los fanáticos involucrados. ¡Espera con ansias tráilers exclusivos y anuncios de juegos como Ooblets, Spiritfarer, SkateBIRD, Little Witch in the Woods, Garden Story, Chicory, Rainy Season y muchos más!”

Join Wholesome Games on May 26 at 1pm ET for the first-ever #WholesomeDirect, live on YouTube! We'll have exclusive footage, developer interviews, and announcements from over 50 wholesome indie games.

Click "Set Reminder" to be notified when it's live! https://t.co/Ki6ZMp1hpg pic.twitter.com/JJ0XykXoBR

— Wholesome Games (@_wholesomegames) May 21, 2020