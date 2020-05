EE.UU. registra ingresos récord de videojuegos en el primer trimestre de 2020

A pesar de que algunos sectores de la economía se han enfrentado a varios retos durante la pandemia provocada por el COVID-19, la industria de los videojuegos disfruta de altas ventas en casi todos los ámbitos posibles. Como ejemplo, el grupo de analistas NPD ha revelado que durante el primer cuarto de 2020, el gasto de los consumidores de Estados Unidos en productos de videojuegos alcanzó el total más alto en la historia de este país.

En total se gastaron $10.86 mil millones de dólares entre enero y marzo de 2020, esto representa un aumentó del 9% en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2019. Estas ganancias se pueden observar en todo los aspectos de la industria, desde hardware, software, suscripciones, accesorios y contenido para PC y dispositivos móviles. Esto fue lo que comentó el NPD Group:

NPD's Q1 2020 Games Market Dynamics: U.S. report: sales of #videogame content reached $9.58 billion in Q1, up 11% when compared to a year ago. Gains were seen across digital console and PC content, mobile and subscription spending, as well as hardware and accessories categories

— NPD Games (@npdgames) May 15, 2020