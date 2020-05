Dragon Ball existe dentro del universo de DC Comics

Dragon Ball es uno de los animes y mangas más amados por el público a lo largo del mundo, y esto no se limita a las personas reales, ya que hasta el hijo de Superman es un fanático de las aventuras de Goku y los Guerreros Z.

Aunque nunca lleguemos a ver un enfrentamiento entre Goku y Superman, los fans de la obra de Akira Toriyama pueden estar tranquilos al saber que, al menos este personaje de anime existe en el universo de DC, debido a que Jon Kent, hijo de Clark Kent, tiene un poster que confirma la presencia de Dragon Ball dentro de las páginas de este cómic.

En Super Sons #1, Damian Wayne irrumpe en la habitación de Jon mientras intenta dormir. Los dos héroes deciden investigar algunas cosas extrañas en Lex Corp, pero antes de que el dúo se vaya a verlo, Lois verifica que su hijo se encuentre bien después de escuchar algo de ruido. Cuando llama a Jon desde su puerta, puedes ver la silueta de Goku en un póster en la pared. Es claramente Goku, ya que la forma de su cabello coincide perfectamente con cómo se se caracteriza a este personaje.

Esta no es la única señala de que Dragon Ball existe en este universo, ya que en un reciente cómic de Flash, los personajes hacen una conexión entre la Speed Force de Barry Allen con la transformación de los Super Saiyajin. Entonces, si Dragon Ball existe dentro de este mundo, eso quiere decir que algún miembro de la Liga de la Justicia también puede ser fan de One Piece, Naruto, Jojo’s Bizarre Adventure o Bleach. ¿Creen que Batman es un aficionado de My Hero Academia?

En temas relacionados, así fue cómo Goku ganó su enfrentamiento contra Beerus al perder su pelea. De igual forma, Dragon Ball Super podría terminar con Goku o Vegeta convirtiéndose en un Dios de la Destrucción.

Vía: Screenrant