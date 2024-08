Fecha para el final de My Hero Academia

El 7 de julio de 2014, las páginas de la Weekly Shonen Jump no presentaron el primer capítulo de My Hero Academia, titulado Izuku Midoriya: Origen. Ahora, a más de 10 años de este suceso, la obra de Kōhei Horikoshi llegará a su fin en tan solo unos días, y aquí te decimos cuándo sucederá esto.

A una década de su inicio, y 430 capítulos después, el manga de My Hero Academia llegará a su fin el próximo 4 de agosto de 2024. Ese día se publicará el capítulo 430 del manga, conocido como My Hero Academia. Todos los interesados pueden disfrutar de esta conclusión de forma oficial, gratuita y en español por medio de la aplicación y el sitio de Manga Plus.

Si bien la historia de Midoriya y el resto de sus compañeros de clase ha llegado a su fin, el mundo de Horikoshi seguirá de vida por un tiempo. No solo el anime seguirá en transmisión por un tiempo, sino que el spin-off de My Hero Academia Team Up Mission sigue en publicación. De igual forma, rumores han señalado que una secuela spin-off estaría en desarrollo en estos momentos.

Por el momento no hay información oficial sobre el siguiente paso para Horikoshi. En muchos casos, algunos mangakas optan por continuar con sus obras por medio de secuelas, como fue el caso de Hirohiko Araki y Akira Toriyama. Sin embargo, hay otros, como Tite Kubo o Takehiko Inoue, que optan por explorar nuevas ideas, incluso si sus obras no alcanzan la popularidad que muchos esperaban.

Te recordamos que el final de My Hero Academia estará disponible en Manga Plus el próximo 4 de agosto. En temas relacionados, autor del manga comparte mensaje por el final del manga.

Este es un momento importante para el mundo del anime y manga. En esos 10 años, My Hero Academia, pese a todas las críticas que recibió, jugó un papel clave en esta industria, e inspiró a muchos mangakas a comenzar a trabajar en este medio, como es el caso de Gege Akutami, autora de Jujutsu Kaisen.

