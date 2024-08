Avowed sería retrasado hasta el 2025

Hasta el momento, sabemos que Avowed, el siguiente juego de Obsidian, llegará a Xbox Series X|S y PC en algún punto de la temporada de otoño de 2024. Sin embargo, seguimos sin una fecha de lanzamiento exacta. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que Avowed sufriría de un retraso que llevaría este título hasta el 2025.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Xbox u Obsidian, Tom Warren, periodista de The Verge, ha señalado que Avowed ya no estaría disponible en otoño de 2024, y llegaría hasta inicios del 2025. Esta decisión no tendría que ver con el desarrollo de este título, puesto que se ha mencionado que el trabajo de este equipo es positivo. En su lugar, el cambio sería una forma de evitar una sobresaturación de productos en Xbox Game Pass. Esto fue lo que comentó Warren:

“Entiendo que Avowed está en buena forma, esto es más una cuestión de querer darle al juego un respiro fuera de un período muy ocupado para Xbox Game Pass”.

Recordemos que en octubre estará disponible Call of Duty: Black Ops 6. Por su parte, Indiana Jones and the Great Circle también está planeado para llegar a finales de año, y si bien por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica, muchos han señalado que este título llegaría en noviembre de 2024. De esta forma, parece que Xbox no desea que dos de sus exclusivas compartan el mismo mes de lanzamiento,

Si bien la información de Warren indicaría que Avowed estaría disponible hasta el 2025, una previa filtración señaló que el trabajo de Obsidian llegaría en noviembre, mismo mes en el que se especula los usuarios de Xbox recibirían Indiana Jones and the Great Circle. Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible.

Aunque no hay algo seguro, estas dudas podrían ser resueltas este mismo mes, puesto que Xbox tiene pensado llevar a cabo un par de presentaciones enfocadas en sus futuros títulos durante Gamescom. De esta forma, a finales de agosto se podría dar a conocer la fecha de lanzamiento de Avowed. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los planes de Xbox en Gamescom aquí.

Nota del Autor:

Un retraso para Avowed es posible. Considerando que octubre y noviembre son los meses más importantes para la segunda mitad del año, es probable que Xbox desee enfocarse en Call of Duty: Black Ops 6 e Indiana Jones and the Great Circle, y darle a Avowed su espacio en enero o febrero de 2025.

Vía: The Verge