Fecha de lanzamiento para el DLC de Splatoon 3

Durante el Nintendo Direct de la semana pasada, se confirmó que Splatoon 3 recibirá dos olas de contenido adicional de pago. Aunque en su momento no se proporcionó una fecha específica para el lanzamiento del primero de estos agregados, hace unos momentos se confirmó exactamente cuándo es que podremos regresar a Inkopolis.

El primer DLC para Splatoon 3 nos permite regresar a Inkopolis, explorar las calles del juego original, visitar las tiendas que tanto recordamos, y disfrutar de las presentaciones de las Squid Sisters durante los Splatftest. Ahora, por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo ha confirmado que todo esto estará disponible a partir del próximo 28 de febrero de 2023.

🚨 Attention Inklings and Octolings!

Head over to Inkopolis when the first wave of DLC from the #Splatoon3: Expansion Pass releases on 28/02!

Buy the Expansion Pass now: https://t.co/k7IbIVScrx pic.twitter.com/JR66QDOnem

— Nintendo UK (@NintendoUK) February 15, 2023