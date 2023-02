Riot anuncia nuevo juego de League of Legends

Una vez más, Riot Games ha revelado sus planes para expandir el universo de League of Legends con interesantes juegos. En esta ocasión, la compañía no solo ha ofrecido un par de actualizaciones de algunos de sus proyectos ya conocidos, sino que nos ha proporcionado el primer vistazo a un título completamente nuevo.

Por medio de una video en su canal oficial de YouTube, Riot Forge, el sello de publicación de Riot Games, ha anunciado oficialmente Mageseeker: A League of Legends Story. Este es un “RPG de acción 2D pixelado”, ambientado en el reino de Demacia. El protagonista es Sylas, un mago “cuya búsqueda de venganza romperá la engañosa paz de Demacia”.

Al igual que los otros juegos de A League of Legends Story, Riot Games no está desarrollando esta entrega, sino que Digital Sun Games, reconocidos por Moonlighter, son los encargados de este proyecto. Este título estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de la primavera de 2023.

Junto a este juego, Riot Forge también reveló que Convergence: A League of Legends Story, de Double Stallion Games, llegará en algún punto del verano de 2023. Por otro lado, Song of Nunu: A League of Legends Story, de Tequila Works llegará en otoño de este año. Al igual que Mageseeker, estos dos juegos estarán disponibles en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Recuerda, Mageseeker: A League of Legends Story llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de la primavera de 2023. En temas relacionados, se ha filtrado el código fuente de League of Legends. De igual forma, el precio de los héroes en el MOBA baja.

Nota del Editor:

Moonlighter es un gran juego. Es sumamente adictivo y tiene un estilo visual hermoso. Si Mageseeker: A League of Legends Story logra ser tan bueno, estoy seguro de que este será uno de los mejores productos relacionados con este universo.

Vía: Riot Forge