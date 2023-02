Podría haber un Theatrhythm de Nintendo

Estamos a solo horas del lanzamiento de Theatrhythm Final Bar Line, la más reciente entrega en esta amada serie por los fans de Final Fantasy. Aunque todo parece indicar que este será el último título de ritmo en explorar el legado de la franquicia de Square Enix, en un futuro podríamos ver spin-off enfocados en las series de Nintendo.

Por medio de una entrevista con Nintenderos, Ichiro Hazama, productor del Theatrhythm Final Bar Line, y a Masanobu Suzui, director de la serie, revelaron ya no tiene pensado en trabajar en otra entrega enfocada en la música de Final Fantasy, aunque están abiertos a trabajar con Nintendo para crear un spin-off de Mario, The Legend of Zelda o Fire Emblem. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Theatrhythm Final Bar Line es el final. Sin embargo, en una situación hipotética, nos encantaría trabajar con Nintendo en un juego musical de Super Mario, The Legend of Zelda o Fire Emblem. Sería fantástico. Poder trabajar con música asombrosa que ya tiene una gran base de fans establecida. Por supuesto, ¡eso ahora no es más que un sueño!”

Cualquiera de estas ideas suena muy bien. Incluso si Square Enix decide dejar a Final Fantasy en el pasado, la compañía aún puede hacer un Theatrhythm de Dragon Quest. Aunque ya hay uno en 3DS, no hay impedimento para ofrecernos una secuela de esta entrega.

Theatrhythm Final Bar Line llegará a PS4 y Nintendo Switch el próximo 16 de febrero. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay de este juego.

Nota del Editor:

La serie de Theatrhythm no es una excusa para disfrutar de la música de Final Fantasy, sino que también deja en claro la pasión que tienen los desarrolladores por esta serie. Si esto se logra replicar con The Legend of Zelda o Mario, seguramente se convertirá en una de las entregas más populares de la serie.

Vía: Nintenderos