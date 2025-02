La serie de The Last of Us es una de las adaptaciones de videojuegos más aclamadas de todos los tiempos. El trabajo de HBO le cumplió a todos los fans del juego de Naughty Dog. Sin embargo, la labor del estudio aún no termina, puesto que una segunda temporada se encargará de adaptar el inicio del controversial The Last of Us Part II, y por fin sabemos cuándo será su estreno.

Por medio de sus redes sociales, HBO ha revelado que la segunda temporada de The Last of Us llegará a Max el próximo 13 de abril de 2025. Aunque por el momento no hay muchos detalles, sabemos que los nuevos capítulos se encargarán de adaptar el inicio del segundo juego de Naughty Dog.

Every path has a price.#TheLastOfUs returns April 13 on Max. pic.twitter.com/KRccalszIq — Max (@StreamOnMax) February 19, 2025

HBO y múltiples reportes han señalado que adaptar The Last of Us Part II es simplemente imposible en una temporada. De esta forma, se espera que el trabajo de HBO tenga cuatro temporadas en total, de las cuales tres estarán destinadas por completo en la secuela. De igual forma, por el momento se desconoce cómo es que se manejará el cambio de protagonista.

Por un lado, la serie puede tomar una ruta convencional y entrelazar las historias de Ellie y Abby para que el usuario disfrute de esta historia con una línea de tiempo convencional. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la segunda temporada esté enfocada en el viaje de Ellie, con la tercera temporada dedicada por completo a la travesía de Abby.

Por el momento solo nos queda esperar, pero al menos nuestras preguntas tendrán una respuesta dentro de poco. Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us llegará a Max el 13 de abril de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el futuro de la serie aquí. De igual forma, la nueva temporada tendrá contenido brutal.

Nota del Autor:

Por tan buen juego que es, The Last of Us Part II es un producto muy controversial que ha dividido a la comunidad. Será muy interesante ver si este caso se replica con la serie, especialmente considerando todo lo que va a adaptar, incluso si por el momento solo hablamos de una parte de esta secuela.

Vía: Max