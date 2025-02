Temporada 2 de The Last of Us tendrá contenido brutal

El día de hoy se ha lanzado más información relacionada a la segunda temporada de la serie de The Last of Us de HBO, programa que ha tenido sus polémicas debido a ciertos cambios en el guión, algunos han sido para bien y otros para mal en ciertos puntos de vista. Por su parte, los nuevos episodios se perfilan para ser más interesantes, y ahora, el equipo de producción ha soltado algunas declaraciones que seguro llamarán la atención de más de uno.

De forma reciente se informó que los capítulos incluirán contenido eliminado de The Last of Us Part II, según confirmó Neil Druckmann, showrunner de la serie y jefe de Naughty Dog. Parte de este material, descrito como “bastante brutal”, fue restaurado en el remaster para PS5 y ahora será adaptado para la televisión.

Entre los niveles eliminados que podrían aparecer en la serie se encuentran Jackson Party, The Hunt y Seattle Sewers. Mientras que los dos primeros presentan momentos más tranquilos con Ellie en una fiesta y rastreando a un jabalí herido, el último es una experiencia de horror intenso con criaturas aterradoras en los túneles bajo Seattle. Druckmann aseguró que estas escenas mantendrán a los espectadores en tensión.

Además, la serie introducirá a un personaje que en el juego solo aparecía en diálogos, similar a lo que ocurrió con Frank en la primera temporada. También se sumarán nuevas figuras como Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, Danny Ramirez como Manny y Tati Gabrielle como Mel, entre otros.

A pesar de estas revelaciones, aún hay incertidumbre sobre el papel que desempeñará Catherine O’Hara, quien fue confirmada para la serie en un rol que HBO mantiene en secreto. Y es posible que lo veamos hasta el lanzamiento de la serie en MAX en el próximo mes de abril.

Vía: IGN