Durante el pasado Capcom Showcase, se reveló que las versiones mejoradas de Resident Evil 7, Resident Evil 2 y Resident Evil 3, aquellas que cuentan con ray-tracing y una serie de aumentos visuales para PC, PS5 y Xbox Series X|S, ya están disponibles. Aunque la primera reacción fue bastante positiva, los fans no han estado del todo contentos, gracias a que comenzaron a surgir una serie de problemas que, afortunadamente, la compañía japonesa ha corregido.

Por parte de los usuarios de PC, se comenzaron a reportar problemas al momento de acceder a la actualización, ya que los requerimientos mínimos aumentaron, lo cual tiene sentido considerando todas las mejoras visuales que incluyen estos tres títulos. Sin embargo, esto provocó que cientos de jugadores se quedaran sin acceso a estas experiencias de horror. Por si fuera poco, también se ha reportado que varios de los mods creados para estos títulos, entre ellos algunos de los más populares, dejaron de ser compatibles.

Afortunadamente, Capcom reaccionó de una forma rápida, y reveló que las versiones originales de Resident Evil 7, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 en Steam, aquellas que no cuentan con ray-tracing y audio 3D, han regresado a la tienda digital. De igual forma, aquí se ofrecen una serie de pasos para regresar a la versión normal. Es así que los jugadores ya tienen la opción de mejorar sus juegos o no.

Due to overwhelming response from the Steam community, we've reactivated the previous version that does not include ray tracing and enhanced 3D audio. Click here for further details –>https://t.co/UEh0eX8MEd

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) June 16, 2022