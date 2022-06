¡Amazon está regalando 30 juegos por el Prime Day!

Cada mes Prime Gaming regala varios juegos bastante interesantes que los usuarios de PC no se deben de perder. Con motivo del próximo Prime Day, el cual se llevará a cabo entre el 12 y 13 de julio, Amazon ha revelado que los usuarios de este servicio de videojuegos podrán descargar más de 30 juegos durante este periodo, con una selección a la disponibilidad a partir de la siguiente semana.

Por medio de su sitio oficial, se ha revelado que los usuarios de Prime Gaming podrán descargar los siguientes juegos entre el 12 y 13 de julio de 2022:

-GRID Legends

-Mass Effect Legendary Edition

-Need for Speed Heat

-Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

-Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

-Star Wars Republic Commando

Afortunadamente, eso no es todo, ya que entre el 21 de junio y 13 de julio también estarán disponibles los siguientes títulos para descarga gratuita:

-10 Second Ninja X

-8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

-Addling Adventures

-Bang Bang Racing

-Clouds & Sheep 2

-Death Squared

-Fatal Fury Special

-Giana Sisters: Twisted Dreams

-Gone Viral

-HUE

-Manual Samuel

-Metal Slug 2

-Metal Unit

-Pumped BMX Pro

-Puzzle of the Year — 10 Pack

-Rain World

-Road Trip — 3 Pack

-Samurai Shodown II

-Serial Cleaner

-The Crow’s Eye

-The Darkside Detective

-The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

-The King of Fighters 2000

-The King of Fighters 2002

-The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Así que ya lo saben, el próximo Prime Day nos dará la oportunidad de no solo comprar cientos de productos con una serie de descuentos en Amazon, sino que también permitirá que tu librería de juegos digitales en PC aumente de forma considerable. Lo único que necesitas es una suscripción a Amazon Prime y listo.

Prime Day se llevará a cabo entre el 12 y 13 de julio de 2022. En temas relacionados, aquí te decimos qué esperar del Prime Day de este año. De igual forma, se ha confirmado que una cuarta temporada de The Boys ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

La selección principal es bastante interesante. Recordemos que Mass Effect Legendary Edition es una colección que incluye los primeros tres juegos en la serie remasterizados. De igual forma, juegos como Metal Slug 2, The King of Fighters 2000, GRID Legends y más valen mucho la pena.

Vía: Prime Gaming