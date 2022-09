Fans de She-Hulk no están contentos con el capítulo más reciente

La serie de She-Hulk ya lleva un largo camino de capítulos estrenados, dado que se confirmó en su momento que serán nueve en total, y a día de hoy ya salieron a la luz seis. Qué no está de más decir, el quinto tuvo un cameo que los fans esperaban bastante, pero con el próximo episodio llegó la decepción dado que cierto superhéroe brilló por su ausencia.

¡SPOILERS ADELANTE!

En el capítulo cinco, se establece que Daredevil se encuentra dentro del mismo universo (aunque ya se había establecido en Spider-Man: No Way Home). Con un close up a su máscara. Por esa razón los fans esperan la sexta parte de la serie, pero no pasó nada absolutamente relevante, y esto llevó al público a dar sus opiniones en redes sociales.

Aquí algunos de ellos:

Daredevil fans after watching this week's She Hulk episode pic.twitter.com/8m90lz0J6U — Ali* (@dappledapper) September 22, 2022

Fans de Daredevil después de ver el episodio de She Hulk de esta semana.

#SHEHULK EPISODE 6 SPOILERS

daredevil fans after matt doesn't appear in this episode: pic.twitter.com/KgR5uFBhFp — ethan ψ | ddlc day! (@parkerspilot) September 22, 2022

#SHEHULK SPOILERS DEL EPISODIO 6 – – – Fanáticos temerarios después de que Matt no aparece en este episodio

Every Daredevil fan when they saw the title of Episode 6 'Just Jen' #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw pic.twitter.com/HRgAjQMsJE — Jesse (@JessePena108) September 22, 2022

Todos los fanáticos de Daredevil cuando vieron el título del Episodio 6 ‘Just Jen’ #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw

y'all are acting a little bit annoying about daredevil not showing up in today's episode maybe you should remember that this is actually HER show #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw pic.twitter.com/DBmTKVVRND — anału (@swiftstrange) September 22, 2022

Todos ustedes están un poco molestos porque Daredevil no aparece en el episodio de hoy, tal vez deberían recordar que este es en realidad SU programa #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw

Otra semana sin Matt Murdock

#shehulk spoiler

daredevil stans when matt murdock didn’t show up in this episode either pic.twitter.com/y3U0XD6wIo — zara (@agentbucky) September 22, 2022

Temerario stans cuando matt murdock tampoco apareció en este episodio

All of us watching #shehulk this week for daredevil pic.twitter.com/Z3BSStYoPG — Preme (@Supremeup2) September 22, 2022

Todos nosotros viendo #shehulk esta semana para daredevil

Vía: ComicBook