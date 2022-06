Fans de One Piece se emocionan con el nuevo aspecto de Momonosuke

El arco de Wano finalmente ha finalizado en el manga de One Piece, y este vino con grandes revelaciones y sacrificios importantes por parte de los personajes secundarios de esta temporada. Y ahora que todo llegó a su fin, se ha mostrado el nuevo aspecto de un amigo de los sombreros de paja, Momonosuke, quién al fin reveló su forma de adulto.

El capítulo 1051 comienza con las consecuencias de todas las intensas peleas en Onigashima durante los últimos años, y ahora es el momento de la recuperación para los luchadores y el país de Wano. Así Momonosuke reveló su nuevo yo adulto y declaró que guiará al país hacia un futuro brillante, algo que será similar al reinado de su padre.

Esto de alguna manera conmovió a muchos fanáticos, dejando cada quién su pensamiento en las respectivas redes sociales. Aquí puedes consultar algunos de ellos:

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 5, 2022

Father and son pic.twitter.com/0Pwyco1wWH

#ONEPIECE1051

Momonosuke is him‼️🔥

Easily the best written post timeskip character pic.twitter.com/X8K2ntXDvm

— Nickeem Boyce (@nickeem_boyce) June 2, 2022