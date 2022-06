Netflix da a conocer más estrellas para su serie de One Piece Live Action

En estos momentos se está llevando la Geeked Week de Netflix, evento en el que se van dando novedades de los más grandes shows que tiene preparados la plataforma, y uno que presentó noticias fue One Piece. Y es que primero se dieron a conocer algunas imágenes un tanto más nuevas, y ahora presentan a más del cast que dará vida a los personajes.

Con anterioridad, ya se había hablado de los protagonistas y los actores que les van a dar vida respectivamente, entonces algunos secundarios importantes no se podían quedar atrás. Entre ellos están Alexander Maniatis como Klahadore, Steven Ward como Mihawk, Craifg Fairbrass como Zeff, Langley Kirkwood como Morgan, Celeste Loots como Kaya y Chioma Umeala como Nojiko.

Por ahora no hay mucha más información en torno a One Piece de Netflix, solo que las filmaciones siguen su curso, por lo que ver un avance importante como un tráiler va a ser bastante tardado. Por su parte, no se menciona si se van a basar totalmente en el manga del mismo nombre, o si van a dar un giro total hacia otro tipo de trama alternativa.

En noticias relacionadas a Netflix. Se liberó el primer video largo para la serie de Resident Evil, la cual cuenta sus días en el calendario para tener su estreno en el próximo mes de julio. Si quieres darle un vistazo de primera mano, te dejamos el siguiente enlace para que no te lo pierdas.

Vía: Netflix