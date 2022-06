Kojima Productions pide quitar la filtración de Overdose

El día de hoy se revelaron datos bastante interesantes en torno al posible nuevo proyecto de Hideo Kojima, un juego de terror que aún no se ha anunciado oficialmente al público en general. Normalmente, este tipo de filtraciones o noticias se dejan pasar por las compañías, sobre todo cuando no son verdaderas, pero parece que ahora todo es totalmente real.

Precisamente fue el periodista conocido como Tom Herderson quién dio a conocer la noticia originalmente, y dado el historial que tiene de predicciones muchos pensaron en que sería información confiable. Eso llevó a que horas después de su publicación original le mandara un correo a Henderson, uno que implicaba borrar la nota que publicó a las primeras horas del día.

Kojima Productions has since reached out after the publication of this article via email to ask for its removal.

I have denied the request.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 7, 2022