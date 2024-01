Fan convierte a Resident Evil 2 en un FPS

A día de hoy, el mundo del modding es de lo más habitual, pues la gente se ha dedicado a estudiar la industria de los videojuegos a tal punto de hacer correcciones para algunos títulos importantes, y eso ya lo hemos visto en las versiones nativas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Super Mario 64 para PC. Con eso en mente, hay fanáticos de Resident Evil que quieren darle un enfoque diferente a los juegos, y en este caso una persona quiso que la secuela de PlayStation tuviera la perspectiva de 1a persona.

El nombre del proyecto es Biohazard2 Demo Fan game. En el cual podemos ver una nueva versión de este clásico pero desde el punto de vista en que tenemos el arma frente a nosotros y también una movilidad mucho más libre. Este mod se hizo famoso con el tiempo y varios youtubers le han dado su oportunidad. Vale la pena mencionar, que el chico no ha buscado una manera de monetizar el contenido, solo es un ejercicio que demuestra su fanatismo por la saga, por lo que la descarga para probar en PC es totalmente libre.

Aquí puedes checar como luce:

Aquí el comunicado del creador del mod:

Esto es una demo de mi propia versión de Resident Evil 2. No hay ninguna intención de obtener ningún tipo de beneficio económico ni de renombre. Hecho con intención artística y para fans de la época. Todos los derechos pertenecen a CAPCOM. El juego está sin terminar y dudo que lo termine en un futuro. Tiene multitud de fallos. Se puede usar ratón WASD y mando de play. “E´´ para interactuar. Que lo disfruten!!

Recuerda que las versiones oficiales del título están disponibles en consolas y PC. Aunque no estaría de más echarle un vistazo a esta versión de fan, la cual se puede descargar en el enlace abajo de este párrafo.

Vía: PA

Nota del editor: A mí me gustaría probar la versión nativa de Mario 64 para PC, ya que es el trabajo que Nintendo se niega a hacer, que es básicamente pasar el juego a 16:9, no pedimos remake ni nada, solo tener este nuevo aspecto de visualización para los tiempos que corren.