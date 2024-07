Famoso streamer incendia su propia casa

En los últimos meses, Kai Cenat, uno de los streamers más populares del momento, saltó al estrellato gracias a su stream de Elden Ring, en donde millones de personas vieron cómo sufría con cada pequeño reto y celebraron con sus victorias. Ahora, esta persona ha dado mucho de qué hablar, pero no por jugar algún título, sino por quemar su casa para celebrar el 4 julio.

Recientemente, Cenat llevó a cabo un stream especial para celebrar el 4 de julio, día de la Independencia en Estados Unidos, en donde decoró su casa con cientos de fuegos artificiales. Aunque todo parecía indicar que esta sería una transmisión inofensiva, con la sorpresiva aparición de Mr. Beast, todo acabó en tragedia, puesto que un amigo de Kai Cenat prendió todos los fuegos artificiales, resultado en una explosión que bien pudo quemar su casa.

Kai Cenat and MrBeast supposedly "burnt down" the AMP house, but Kai's supporters proved that it was a fake room 😳 pic.twitter.com/aELdxGpR8z

— Viral Hotspot (@cliphotspot) July 4, 2024