Fallece Sean Connery, actor original de James Bond

Sir Sean Connery, actor escocés reconocido por ser una de las primeras iteraciones del agente 007 en la pantalla grande, acaba de fallecer sus 90 años de edad. De acuerdo con sus familiares, Sir Sean falleció pacíficamente mientras dormía, después de que su estado de salud no fuera el mejor en años recientes.

Sir Sean se desempeñó como actor por más de 50 años, y en 1988 logró ganar un Oscar por su papel en Los Intocables.

Otras películas del actor incluyen The Hunt for Red October, Highlander, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock.

Su hijo, Jason Connery, dijo que su padre murió pacíficamente con múltiples miembros de la familia acompañándolo durante sus últimos momentos:

“Todos estamos trabajando en entender lo que acaba de pasar pues fue algo reciente, a pesar de que mi papá había estado mal durante un tiempo.”

Descanse en paz, Sir Sean Connery.

Via: BBC