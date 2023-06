Fallece Alan Arkin, actor de Little Miss Sunshine

Cada año lamentablemente se dan sucesos fuertes en la industria del cine, y justamente eso es el deceso de actores que han llegado a cierta edad, algo que no se puede evitar debido a la naturaleza. Y ahora, se reporta que Alan Arkin, reconocido actor que participó en grandes producciones de Hollywood, incluso se llevó en su momento un premio óscar.

Su fallecimiento (a los 89 años) fue confirmado a People en exclusiva por sus hijos Adam, Matthew y Anthony, quienes ofrecieron una declaración a los medios. Esto es lo que comentaron:

Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un esposo amoroso, padre , abuelo y bisabuelo, fue adorado y será profundamente extrañado.

En la actualidad Arkin co -protagonizó The Kominsky Method para Netflix junto a Michael Douglas, obteniendo nominaciones al Emmy en 2019 y 2020, y nominaciones al Golden Globe. En Little Miss Sunshine (2006), Arkin interpretó a Edwin Hoover, el abuelo de la familia disfuncional, este pequeño papel de 14 minutos de metraje le ayudó a ganar el premio de la academia ya mencionado.

Vale la pena mencionar, que Arkin antes de convertirse en actor pasó por algunas etapas de descubrimiento, abandonando tres universidades diferentes hasta finalmente encontrar su vocación en Hollywood. Desde ese momento, empezó a probar suerte hasta haber sido fichado, después no dejó pasar la oportunidad de participar en diferentes producciones.

Vía: People

Nota del editor: Sin duda es bastante triste la noticia, pero la naturaleza lamentablemente no se detiene. Sin embargo, muchos lo van a recordar por haber dejado un legado en la industria de las películas.