Las 40 primaveras de Dragon’s Lair

En 1983, Don Bluth sorprendió al mundo con el debut en los arcades de Dragon’s Lair, icónica franquicia que se ha logrado posicionar en la industria del entretenimiento por varias décadas y la cual ha recibido gran acogida por parte de sus seguidores. Para conmemorar su aniversario, en esta entrega repasaremos algunas de sus curiosidades más destacadas.

Talento equiparable a Disney: El co-creador y encargado de hacer las animaciones, Don Bluth, previamente había grabado las películas All Dogs Go To Heaven, An American Tail, The Land Before Time y The Secret of Nimh, siendo en su momento un entusiasta que le compitió directamente al talento de la casa de Mickey Mouse.

Presupuesto limitado: Sus creadores únicamente contaban con liquidez superior al millón de dólares y tan sólo un equipo de trece personas fue el encargado de realizar 50,000 dibujos para todas las animaciones de los personajes presentes en el título.

Diva de Hollywood, la inspiración: La Princesa Daphne fue concebida tomando como referencia el contenido de una famosa revista para adultos, pero en especial, en el aspecto de la célebre Marilyn Monroe.

Sonido estéreo: La experiencia auditiva en la versión de arcade fue muy grata en su debut y se debió a que los audios estaban grabados en formato monoaural pero las frecuencias se alternaban para generar una mayor inmersión.

El experimento del disco láser: Las sublimes animaciones de Dirk the Daring en toda su aventura, fueron grabadas en un disco compacto para que los jugadores pudieran tener una experiencia más fluida en la jugabilidad.

Pionero en los quick time events: Para las nuevas generaciones ha sido muy habitual el apretar una secuencia de botones determinada en sagas como God of War, Uncharted o el más reciente Final Fantasy XVI. Dragon’s Lair fue el primero en incorporarlo y en generar una mecánica adelantada a su tiempo.

Éxito en ventas: Durante el año de su estreno, fue el videojuego más vendido, superando la barrera de los $48 millones de dólares, además de ser un propulsor para detonar el mercado de los arcades en aquella época.

Atención a los hackers: En la versión para las computadoras Amiga, se incluyó un mensaje tendiente a concientizar a los amantes del crimen cibernético, argumentando que tales prácticas ilegales podían tener un impacto negativo en futuros desarrollos.

Versiones canceladas: La computadora personal Apple IIGS no recibió Dragon’s Lair y Dragon’s Lair: Escape from Singe’s Castle, mientras que Sega Genesis tampoco dio la bienvenida a Dragon’s Lair: The Adventure Continues.

Del castillo al espacio: Derivado del éxito que tuvo Dragon’s Lair, Don Bluth decidió incursionar en el mercado con Space Ace, una historia espacial que tomaba tanto las bondades como deficiencias de su antecesor.

La saga Dragon’s Lair ha sido todo un referente en el mundo de los juegos de video y aún está pendiente la adaptación a película que Netflix anunció en 2020, confirmando la participación del histrión Ryan Reynolds. Será interesante si la casa productora mantiene la esencia de esta propiedad intelectual o si da un cambio de timón como cuando tropezó con Resident Evil.