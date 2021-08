EVO confirma fecha para su edición de 2022

Debido a la complicada situación que se vive actualmente, el EVO 2021 tuvo que celebrarse de forma digital. Sin embargo, los organizadores de este evento esperan que las condiciones sean más favorables el próximo año, y un torneo presencial se lleve a cabo. Junto a estos deseos, se ha revelado que EVO 2022 ya tiene fecha precisa.

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de este torneo ha confirmado que EVO 2022 se llevará a cabo del 5 al 7 de agosto en Las Vegas. Si bien aún no se confirma su formato, muchos tienen la esperanza de reunirse en un solo lugar para ver a los mejores jugadores del mundo competir por la gloria de este evento. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We have loved the competition through our online events, but nothing beats live, in-person tournaments between players from around the world.

It has been too long since we have experienced the spirit of the FGC in person together.

Evo is back in Las Vegas August 5-7 in 2022. pic.twitter.com/fHa7CSVC3Z

— EVO (@EVO) August 14, 2021