Filtración revela un nuevo modo de juego en Battlefield 2042

En estos momentos, EA está llevando a cabo una beta cerrada de Battlefield 2042, y aquellos afortunados que lograron participar en ella no pueden decir absolutamente nada sobre sus contenidos. Por supuesto, y como era de esperarse, ya se empezó a filtrar información relacionada a un nuevo modo de juego.

De acuerdo con las filtraciones, Battlefield 2042 tendrá un modo llamado Hazard Zone, cuyo gameplay será similar al de Escape from Tarkov y Hunt: Showdown. Aparentemente, en Hazard Zone deberás recolectar información de diferentes puntos de interés, los cuales podrían incluir munición, mientras que otros te permitirían pedir refuerzos, como un perro robot llamado Ranger. Adicionalmente, habrá jefes controlados por la IA que ofrecerán loot adicional.

Hazard Zone seems to be indeed a mix between Escape from Tarkov & Hunt Showdown.

The 🚀 “Orbital” map in #Battlefield 2042 has built-in support for this game mode. Other known locations can’t be verified without additional data. No sign of a Hazard Zone exclusive map available. pic.twitter.com/C1imZe2Hdi

— temporyal (@temporyal) August 13, 2021