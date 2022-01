Evil Dead: The Game ha sido retrasado otra vez

Desde 2020, Saber Interactive y Boss Team Games anunciaron Evil Dead: The Game, una experiencia multiplayer que originalmente estaba planeada para debutar en 2021. A mediados del año pasado, sus desarrolladores confirmaron que el juego se había retrasado hasta febrero de 2022, pero ahora lo han vuelto a hacer por lo que deberemos esperar un poco más para jugarlo.

Nuevamente, la notifica fue compartida vía Twitter, en donde dieron a conocer que Evil Dead: The Game ahora estará debutando el 13 de mayo de 2022.

Hey Evil Dead fans!

When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT

